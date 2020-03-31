لوكسمبورج 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو ) إلى 7ر0 % في مارس، وفقًا لتقدير رسمي نشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي ( يوروستات ) بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 3ر4 % على أساس سنوي في مارس.وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي - مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى - 1 % هذا الشهر.وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2 %.وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا، حيث انخفض إلى 2ر1 %.وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.// انتهى //13:13ت م0069