اقتصادي / تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 7ر0 % وسط تفشي كورونا
الثلاثاء 1441/8/7 هـ الموافق 2020/03/31 م واس
لوكسمبورج 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس
تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو ) إلى 7ر0 % في مارس، وفقًا لتقدير رسمي نشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.
وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي ( يوروستات ) بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 3ر4 % على أساس سنوي في مارس.
وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي - مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى - 1 % هذا الشهر.
وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2 %.
وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا، حيث انخفض إلى 2ر1 %.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.
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