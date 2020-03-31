أبها 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستفقد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم، مركز وادي بن هشبل التابع للمحافظة، مطلعاً على سير العمل بالنقاط الأمنية بالمركز والتأكد من مدى الالتزام بحظر منع التجول بالمركز.كما اطلع خلال زيارته التفقدية على احتياجات القطاعات الصحية والأمنية والشؤون البلدية، وتلبية احتياجاتهم بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، إلى جانب الوقوف على سير أعمال البلدية والمركز الصحي في وادي بن هشبل.وأكد محافظ خميس مشيط أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مشيراً إلى أهمية تظافر الجهود في القطاعات المعنية ودعمهم للحد من تفشي وانتشار فايروس كورونا، ومتابعة ومراقبة المنشآت الصحية والمهنية بما فيها المطاعم وأسواق النفع العام، والتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية، وتطبيق جميع الاشتراطات والأنظمة الخاصة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى// انتهى //13:15ت م0070