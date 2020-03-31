مسقط 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط ( 30 ) اليوم عند مستوى 29ر3448 نقطة منخفضًا بـ 11ر19 نقطة وبنسبة 551ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 40ر3467 نقطة.وبلغت قيمة التداول 735254 ألف ريال عماني ، مرتفعةً بنسبة 1ر10 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 667812 ألف ريال عماني.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 227ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 13ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:15ت م0072