اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يُغلق منخفضًا بنسبة 551ر0 %
الثلاثاء 1441/8/7 هـ الموافق 2020/03/31 م واس
مسقط 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط ( 30 ) اليوم عند مستوى 29ر3448 نقطة منخفضًا بـ 11ر19 نقطة وبنسبة 551ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 40ر3467 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 735254 ألف ريال عماني ، مرتفعةً بنسبة 1ر10 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 667812 ألف ريال عماني.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 227ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 13ر18 مليار ريال عماني.
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13:15ت م
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