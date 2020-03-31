بيروت 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا Covid-19.وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم أمس ، مشيرة إلى أنه سجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة .// انتهى//13:20ت م0075