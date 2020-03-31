اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 14ر63 نقطة
الثلاثاء 1441/8/7 هـ الموافق 2020/03/31 م واس
الكويت 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 14ر63 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4822 نقطة بنسبة صعود بلغت 33ر1 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر122 مليون سهم تمت عبر 8999 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر31 مليون دينار .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر24 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4083 نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر52 مليون سهم تمت عبر 2254 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر3 مليون دينار .
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر82 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5198 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر69 مليون سهم تمت عبر 6745 صفقة بقيمة نقدية بلغت 04ر28 مليون دينار .
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