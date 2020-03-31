الكويت 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 14ر63 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4822 نقطة بنسبة صعود بلغت 33ر1 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر122 مليون سهم تمت عبر 8999 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر31 مليون دينار .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر24 نقطة ليبلغ مستوى 11ر4083 نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر52 مليون سهم تمت عبر 2254 صفقة بقيمة نقدية بلغت 8ر3 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر82 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5198 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر69 مليون سهم تمت عبر 6745 صفقة بقيمة نقدية بلغت 04ر28 مليون دينار .// انتهى //13:23ت م0076