الدمام 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مجموعة من المراكز التجارية الكبيرة مبادرة لإنشاء نقاط فحص حرارية للمتسوقين خلال تسوقهم بتلك المراكز، تحت شعار ( اطمئن على صحتك) ، والتي تأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الأمانة ممثلة بالبلديات التابعة لها للحد من انتشار فيروس "كورونا "، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.وتأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير في مضاعفة الجهود المبذولة للحد من انتشار فيرس كورونا، والتي تبدأ بالالتزام التام بسبل الوقاية الصحية ثم الكشف عن مصادر الانتشار وتحييدها ، وتهدف هذه المبادرة الى نشر الوعي الكامل بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الآخرين للحيلولة دون انتشار الوباء ومحاصرته للقضاء عليه، وأن أفضل سبل الوقاية اليوم هي البقاء بالمنزل.ودعت الأمانة المواطنين إلى مزيد من المشاركة بالملاحظات أو المقترحات حول ما يرصد في مواقع التسوق مع تعميم رسالة الأمان والتفاؤل والاطمئنان للجميع.// انتهى //14:06ت م0086