سكاكا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية وفرة المواد التموينية والاستهلاكية في الأسواق والمتاجر بمنطقة الجوف التي تستقبل المتسوقين خلال أوقات السماح بالتجول لشراء حاجاتهم اليومية.والتقت "واس" العديد من المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن ارتياحهم لوفرة المنتجات وتنوعها إضافة إلى العروض التي تتسابق في تقديمها المتاجر.وقال المواطن خلف الشمري إنه اعتاد على التسوق في ساعات الصباح الأولى من خلال زيارته للأسواق التموينية وسوق الخضار والفواكه الذي تتنوع فيه الأصناف مع وفرة الكميات، مثمناً للجهات الحكومية ذات الاختصاص اهتمامها ومتابعتها لتوفير السلع الغذائية بكميات كافية .من جانبه أكد المقيم حسن عثمان من الجنسية السودانية أن الأسواق تشهد إقبالاً اعتيادياً من قبل المتسوقين، والذي قابله توفر المنتجات والأصناف التي نحتاجها والخاصة بالجالية السودانية، داعياً الله أن يحمي المملكة من سائر الأسقام حتى تزول هذه الغمة عن الأمة.كما أكد صاحب أحد المتاجر خلف المطيلق بمنطقة الجوف أن الأسواق تشهد - ولله الحمد - فائضا بالمنتجات التي يحتاجها المواطن والمقيم مع استقرار الأسعار والتي تقوم بمراقبتها فرق وزارة التجارة للتأكد من ذلك، مطمئناً الجميع بوجود كميات وافرة احتياطية .وتقوم فرق وزارة التجارة بمنطقة الجوف بجولات يومية على الأسواق والمتاجر التموينية في المدن والمحافظات والمراكز للتأكد من ثبات الأسعار وتوفير جميع الأصناف أمام المستهلك .// انتهى //14:12ت م0087