الباحة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الصيدليات بمنطقة الباحة إلى جانب توفر المواد الطبية، كالأدوية والمعقمات والمواد الاستهلاكية الأخرى، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية بالمملكة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.وكانت الصيدليات بالمنطقة قد حرصت على توفير وسائل السلامة كافة وتعقيم العربات، وكل ما يلبي طلبات المتسوقين، حيث تشهد تلك الصيدليات إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية التي تنوعت بين الكمامات والمعقمات والقفزات وأدوات التعقيم وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.وأكد الدكتور صيدلي عبدالعزيز بن محمد الغامدي بالإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة، منوهاً بما تقدمه الصيدليات من خدمات طبية وتوعوية واجبا وطنيا يحتّم على جميع المتخصصين الوقوف في هذه المدة لتجاوزها والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذا الوباء العالمي الذي يهدد سلامة الجميع.// انتهى //14:15ت م0088