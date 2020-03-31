الدمام 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسكشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز التعاملات الإلكترونية التي أنجزتها خلال الفترة من تاريخ 8 / 3 / 2020م الى29 / 3 / 2020 ,وذلك ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الأمانة عبر منصتها والمرتبطة بمنصة "بلدي "، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة فايروس "كورونا" .وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم عبر منصة الأمانة والمرتبطة بمنصة "بلدي" بهدف إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها، حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة، في ظل الاحترازات الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس حفاظًا على السلامة والصحة العامة.وبين أنه تم إنجاز ٨٢٦ عملية خاصة بالمستفيدين فيما بلغ عدد الزيارات لبوابة الأمانة الرقمية خلال الفترة الموضحة 22,658 زيارة، وبلغ عدد المخالفات الصادرة خلال نفس الفترة ٣٩٨ مخالفة .ولفت إلى أن عدد طلبات رخص المحلات الجديدة خلال نفس الفترة بلغ 21 طلبا، وعدد طلبات تجديد رخصة محل ٩٢ طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إلغاء رخصة محل 12 طلبا عدد طلبات، وبلغ عدد طلبات تحديث رخصة 13 طلبا، إضافة الى أن عدد طلبات نقل ملكیة رخصة 6 طلبات.وأضاف المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية أن عدد طلبات رخص اللوح الإعلانية الجديدة 15 طلبا عدد و٦ طلبات لتجديد رخص اللوحات الإعلانية وبلغ عدد مرات الدخول لرابط المنظومة الخارجي 5,101 مرة، وبلغ مجموع عدد العمليات التي تمت على المنظومة من واقع قواعد البيانات أكثر من ٦٥٧١٩ عملية ، وزاد عدد العمليات التي تمت على نظام الموارد البشرية: ٢٤٨٢٨ عملية، وبلغ عدد العمليات التي تمت على نظام الاتصالات الإدارية ٩٠٥٩ عملية، فيما بلغ عدد العمليات التي تمت على نظام العقود الاستثمارية: ٢٠٤٥٤ عملية، إضافة الى أن عدد العمليات التي تمت على النظام المالي: ١١٣٧٨ عملية.وأشار إلى أن عدد البلاغات المستلمة من قبل فریق الدعم الفني والتي تم التعامل معها خلال نفس الفترة قد بلغ ٧٧٦ بلاغا، موضحا أن الإدارة العامة لتخطيط العمراني واصلت تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية عبر البوابة الجغرافية الرقمية للأمانة دون الحاجة لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها، حيث تم إنجاز ٢٠٠ معاملة تتضمن: فرز الأراضي والدوبلكسات وإصدار الكروكي المساحي وتحديث الصكوك واعتماد المخططات ورخص المشاريع الهامة.وأكد الصفيان لإمكانية المستفيدين إنجاز هذه الخدمات دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها حيث تقوم بوابة الأمانة الرقمية التابعة لمنصة "بلدي" الإلكترونية بتوفير خدمات إصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل، وبطريقة ميسرة، في ظل الاحترازات الوقائية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس حفاظًا على السلامة والصحة العامة.// انتهى //14:17ت م0089