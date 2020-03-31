تبوك 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو اشتباهها بفيروس كورونا , يأتي امتداداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم عليه المملكة منذ تأسيسها منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - ويجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - على سلامة الإنسان الذي يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء واستكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة - رعاها الله - والتي تهدف إلى حماية الأرواح من فيروس كورونا.ودعا سموه في ختام تصريحه المولى عزوجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.// انتهى //14:34ت م0091