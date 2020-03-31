الخرطوم 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واساقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدّمت به ألمانيا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية يقضى بتمديد فترة بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي العاملة في دارفور" يوناميد" حتى نهاية شهر مايو المقبل.ونصت مسودة القراروفقا "لوكالة السودان للانباء" أن تحتفظ يوناميد خلال هذه الفترة بمواقعها وكوادرها البشرية كافة، مع وضع تدابير أخرى فيما يتعلق بإجراءات تخفيضها وانسحابها بعد هذه الفترة، كما نصت المسودة على أن مجلس الأمن سيصدر قرارًا جديدًا بهذا الشأن قبل نهاية شهر مايو المقبل.// انتهى //16:16ت م0128