الرياض 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإتلاف الممتلكات ، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الدوادمي من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثالث من عمرهما ) وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بإطلاق النار وسرقة المركبات، إضافة إلى إحراق عدد خمس مركبات عائدة لمواطن بمركز الفيضة شمال المحافظة، وذلك بدوافع انتقامية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما .// انتهى //16:35ت م0131