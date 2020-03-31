لندن 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسقتل قائد عسكري تابع لفصيل "سليمان شاه" المدعوم من تركيا ومقاتل آخر من ذلك الفصيل، اليوم، جراء استهداف سيارته بصاروخ موجه من قبل قوات سوريا الديمقراطية ("قسد").وجاء في بيان اليوم للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن اشتباكات عنيفة كانت قد اندلعت يوم أمس بين الفصائل الموالية لتركيا، من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية ("قسد")، من جهة أُخرى، على محاور قرية هوشانا في ريف عين عيسى شمال مدينة الرقة تمكنت خلالها قوات سوريا الديمقراطية من صد هجوم شنته تلك الفصائل.// انتهى //16:50ت م0134