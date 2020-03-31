اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تحسّن بنسبة 0.16 %
الثلاثاء 1441/8/7 هـ الموافق 2020/03/31 م واس
بيروت 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 0.16 % أي ما يعادل 1.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 597.43 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون و676 ألفاً و440 سهماً، بقيمة 2 مليون و332 ألفاً و609 دولارات أمريكية، نفّذت خلال 24 صفقات.
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و203 آلاف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و194 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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