بروكسل 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واساعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة مالية تناهز ما يقرب من 240 مليون يورو لتعزيز القدرة على الصمود في البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين في ضوء وباء الفيروس المستجد.وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له في بروكسل دعمه للاجئين من سوريا والأشخاص المستضعفين في العراق والأردن ولبنان من خلال حزمة جديدة تبلغ حوالي 240 مليون يورو، مما يرفع إجمالي المساعدة عبر الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية إلى أكثر من 2 مليار يورو.وأكد البيان إن الدعم الجديد له أهمية خاصة في سياق جائحة الفيروس المستجد الحالي وسيقدم مساعدة إضافية للأشخاص الأكثر ضعفا في المنطقة ويساعد البلدان المضيفة على مواجهة تحديات الصحة العامة بشكل أفضل، من بين أمور أخرى.// انتهى //17:04ت م0137