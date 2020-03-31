الباحة 07 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020م واسنفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة خلال (١٦) يوماً الماضية ٥٢٥١ جولة رقابية ميدانية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19).وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، أن الأمانة والبلديات التابعة لها أزالت ٨٤٥٣ متراً مربعاً من الأنقاض والمخلفات الصلبة، وخصصت ٣٦٢ معدة وآلية للإصحاح البيئي، فيما بلغت معدات وآليات النظافة المستخدمة ٦٤٧ آلية، كما قامت بتطهير 12262 موقعاً، وغسل وتعقيم 16376 من الشوارع والأرصفة والساحات والميادين، و 582 من الآليات والمعدات والحاويات التي تم غسلها وتطهيرها، كما تم رفع 10683 طناً من النفايات المنزلية.وبين أن الأمانة والبلديات أصدرت خلال ذات الفترة 1754 إشعاراً ومخالفة، و 162 شهادة صحية و 68 رخصة محل تجاري و 184 رخصة إنشائية ، مفيداً أن عدد العمالة المشاركة في هذه الحملات بلغ خلال الفترة 2632 عاملاً للنظافة و(273) مراقباً ومشرفاً وتم إغلاق 432 بلاغاً جرى استقبالها عبر نظام البلاغات البلدية على الرقم (940).ونوه الدكتور السواط بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومتابعة وإشراف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل.وأكد أن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها لن تتهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في النظام على المخالفين، مهيباً بجميع ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بها، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة التقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية في أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.ودعا جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب 0550271419، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.// انتهى //17:59ت م0154