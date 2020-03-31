أبها 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها نحو ثلاثة آلاف كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية وتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.وأكد الحميدي أنه تم رصد نحو ١٩٣٤ مخالفة صحية ، بعد أكثر من ٦٩٠٧ جولة ميدانية قام بها المراقبين، مشيراً إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، إلى جانب انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها.// انتهى //18:01ت م0156