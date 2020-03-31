أبها 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسقامت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد، من خلال فرض إجراءات احترازية إضافية على المراكز التموينية المنتشرة بالمنطقة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تلك الإجراءات جاءت إلحاقاً لما سبقها من خطوات احترازية على جميع المراكز التموينية ، التي تمثلت في فرض مسافة محددة لا تقل عن ثلاثة أقدام بين كل شخص من خلال وضع إشارات يلتزم بها المستهلك حفاظاً على سلامتهم ، إلى جانب تطبيق احتياطات الكشف البصري والوقاية الشخصية للمتسوقين، وتنظيم الدخول للمتاجر من خلال الإلتزام بدخول ٥٠ متسوقاً بحد أقصى، إضافة إلى التطهير والتعقيم المستمر للعربات والمتاجر.وبيّن أنه جرى إلزام جميع العاملين في المنشآت التجارية بالتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتوفير جميع ما يلزم للعاملين بها للمحافظة على سلامتهم، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات الوقائية جاءت كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فايروس ‫كورونا.// انتهى //18:10ت م0159