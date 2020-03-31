تبوك 07 شعبان 1441 هـ الموافق31 مارس 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر جولاتها الميدانية المستمرة على الأسواق والمراكز التجارية ومحلات التموينات الغذائية بمنطقة تبوك، توفر المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية والفواكه والخضار واللحوم والدواجن والمخبوزات بكميات وفيرة وأصناف متعددة، وسط انسيابية في حركة المتسوقين في معظم فترات التسوق ومرونة وحركة طبيعية اعتيادية من المواطنين والمقيمين خلال تزودهم بالسلع والاحتياجات الضرورية.وحرصت الأسواق والمراكز التجارية على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وجودة عالية وبأسعار مستقرة تناسب مختلف الشرائح ، وسط إجراءات رقابية من عدد من الجهات المختصة على مدار الساعة للحفاظ على سلامة و جودة المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتوفرها, واستقرار أسعارها, والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ، ومستوى النظافة العام، وتوفر مواد التعقيم، بالإضافة إلى إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحال التجارية بلبس الكمام الطبي والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحثّ المتسوقين على تعقيم أيديهم في أثناء وبعد عملية التسوق.// انتهى //18:32ت م0162