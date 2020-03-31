المنامة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,350.62 نقطة بانخفاض وقدره 4.83 نقاط عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 595.27 بنقطة انخفاض وقدره 0.86 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم مليونين و132 ألفا و908 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 457 ألفا و680 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 39 صفقة.// انتهى //18:42ت م0168