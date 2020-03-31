الباحة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" اليوم، مبلغ 134,700 ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام , وذلك ضمن حملة "أهلنا يستاهلون" التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.وأكدت الجمعية أن عدد المستفيدين بلغ 1347 مستفيداً ومستفيدة, مشيرةً إلى أن الجمعية تقوم بدورها تجاه الأيتام في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ومن الموسرين من أهل الخير في هذه البلاد المباركة.// انتهى //19:09ت م0174