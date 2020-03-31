نجران 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسيواصل المختصون بفرع وزارة النقل بمنطقة نجران، جولاتهم التفتيشية على أنشطة النقل بالمنطقة،للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأكد مدير عام فرع وزارة النقل بنجران وبران آل عطشان،أن الفرع أتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، تماشياً مع تعليمات الجهات الصحية بالمملكة ،لمنع انتشار وباء فيروس كورونا ،وتطبيق خطة عمل للتأكد من التقيد بقرارات تعليق نشاط نقل الركاب بالحافلات وسيارات الأجرة لمنع انشار الوباء، إلى جانب تنفيذ جولات رقابية على مكاتب تأجير السيارات للاطلاع على مدى التزامها بتوفير المعقمات وتعقيم أسطح العمل،ونظافة السيارات ،والحرص على نظافة العاملين في مكاتب التأجير والصيانة والتزامهم بالاشتراطات الصحية والوقائية.وأشار إلى أن المختصين بالفرع يواصلون أعمالهم بالتعاون مع الجهات الأمنية بشأن تعليق نشاط نقل الركاب بالحافلات وسيارات الأجرة ومشاركتهم في عددٍ من المراكز الأمنية للفرز وضبط المخالفين، واستمرار التنسيق مع صحة نجران لتنظيم الحملات التوعوية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا،للأيدي العاملة ,والفنيين والمشرفين العاملين في الطوارئ بمشاريع عقود الصيانة،وكذلك في أسكان ومقرات العاملين ،ولتعريفهم بالطرق السليمة لغسل اليدين، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة، وإجراء الفحص البصري لهم وتزويدهم بالمعقمات والكمامات للحفاظ على سلامتهم وصحتهم،إضافة إلى إرشادهم بالإجراء الصحي الصحيح في حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس بعزل النفس فوراً للحفاظ على سلامة الجميع، والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.// انتهى //19:22ت م0177