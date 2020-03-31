الباحة 07 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر جولاتها الميدانية المستمرة على الأسواق والمراكز التجارية ومحلات التموينات الغذائية بمنطقة الباحة، توفر المخزون الغذائي في المستودعات من المواد الغذائية والاستهلاكية، وسط مرونة وحركة طبيعية اعتيادية من المواطنين والمقيمين خلال تزودهم بالسلع والاحتياجات الضرورية.وحرصت المستودعات البيع بالجملة على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وجودة عالية وبأسعار مستقرة تناسب مختلف الشرائح، وسط إجراءات رقابية من عدد من الجهات المختصة على مدار الساعة للحفاظ على سلامة وجودة المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتوفرها, واستقرار أسعارها, والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، ومستوى النظافة العام، وتوفر مواد التعقيم، بالإضافة إلى إلزام العاملين بلبس الكمام الطبي والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحثّ المتسوقين على تعقيم أيديهم في أثناء وبعد عملية التسوق.// انتهى //19:23ت م0178