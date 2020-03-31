مانيلا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات 2084 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جراء الفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 88 حالة، في حين تعافى 49 حالة.كما أعلنت الحكومة اليوم تشكيل مجموعة عمل لمراجعة ما إذا كان يمكن رفع الحجر الصحي المفروض على البلاد كليا أو جزئيا، أو يجب تمديده أو توسيعه.// انتهى //19:27ت م0181