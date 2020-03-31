إسلام آباد 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 1914 حالة، منها 12 حالة في وضع حرج، وفقاً لآخر إحصاء صدر اليوم عن المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا في باكستان.كما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم باكستان إلى 26 حالة وفاة، وتماثل 58 شخصاً من المصابين للشفاء.وتصدر إقليم السند مجدداً قائمة الأقاليم الباكستانية الأكثر تضرراً بفيروس كوروناً، حيث ارتفع عدد المصابين فيه إلى 676 حالة، يليه إقليم البنجاب الذي ارتفعت فيه محصلة المصابين إلى 652 حالة، وإقليم خيبر بختونخواه 221 حالة، وإقليم بلوشستان 153 حالة، وإقليم جيلجت بلتستان 148 حالة، وإقليم كشمير الحرة 6 حالات.وفي العاصمة الفيدرالية إسلام آباد ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 58 حالة.وتخضع جميع الأقاليم الباكستانية للإغلاق الكامل للحد من انتشار فيروس كورونا، وتسهم قوات الجيش في دعم السلطات المدنية في فرض حظر التجوال في الأحياء السكنية التي ظهرت فيها حالات الإصابة بهذا الفيروس المهلك.// انتهى //19:41ت م0185