الرباط 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسوضعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ضمن موقعها الإلكتروني جميع المحتويات الرقمية للرابطة المحمدية للعلماء، وذلك تنفيذا لاتفاقية التعاون المبرمة مؤخرا بين الجانبين.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم، أن إتاحة هذه المحتويات للعموم يأتي لدعم جهود مواجهة انعكاسات جائحة كورونا على مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيرة إلى أنها تتكون من دروس علمية رقمية في مجالات العلوم الإسلامية بهدف نشر الإسلام الوسطي المعتدل، إضافة إلى دفاتر لتفكيك خطاب التطرف على الشبكة العنكبوتية وتقديم نموذج تنويري عبر تقنيات حديثة وأدوات معرفية ومفاهيم لغوية دقيقة.وأضافت المنظمة أن هذه المحتويات تضم أيضا المتحف الرقمي للعلم والعمران، الذي يُعنى بمواقع التراث الثقافي والحضاري والمعارف والمهارات التراثية في بعض الحواضر الإسلامية؛ ومتحفا ثانيا حول تاريخ العلوم يبرز إسهامات العلماء المسلمين في العلوم الدقيقة، وأخيرا هناك رابط مباشر للمحتويات الرقمية للرابطة يضم كبسولات رقمية لمواجهة فيروس كورونا.ودعت المنظمة بالمناسبة جميع الدول الأعضاء والمؤسسات إلى تزويدها بالمحتويات الرقمية ذات الصلة بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية والاتصالية للتعريف بها وإبراز مساهمتها الحضارية، وتشجيع البحث العلمي ونشر الثقافة التنويرية.// انتهى //19:41ت م0186