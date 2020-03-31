الخرطوم 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستسلم وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر بشير مانيس اليوم بالخرطوم 400 ألف كمامة طبية كدعم أولي مقدم للسودان من الصين الشعبية سلمها له سفير الصين لدى السودان ما شين مين.وأشاد مانيس بتضامن حكومة وشعب الصين مع حكومة وشعب السودان في جهودهم لمجابهة جائحة كورونا الذي يُهدد البشرية جمعاء، مؤكداً أن هذا الدعم المقدم من الصين يدل على عمق الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين.بدوره قال السفير الصيني ما شين مين أن السودانيين بمختلف مشاربهم عبروا عن تعاطفهم ودعمهم للشعب الصيني متمنين له تجاوز محنته.واضاف في هذا الصدد”نحن نكن كل الشكر والتقدير للشعب السوداني حيث سيظل الدعم السوداني للصين في معركتها ضد الوباء محفوظاً في الذاكرة.وأوضح أن الوضع في الصين حالياً يتجه نحو التعافي التام من وراء كورونا والحياة عادت إلى طبيعتها واستطاعت الدولة أن تعمل في وقت واحد لاحتواء الوباء والدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.// انتهى //19:46ت م0187