باماكو 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المالية اليوم، أن البلاد سجلت، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ليصل عدد المصابين داخل البلاد إلى 28 حالة.وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المالية نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فقد سجلت حالتا وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ ظهور هذا الوباء في بداية شهر مارس الحالي.// انتهى //21:00ت م0195