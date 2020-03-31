عام / تمديد حظر التجول في إقليم كردستان إلى العاشر من الشهر المقبل
الثلاثاء 1441/8/7 هـ الموافق 2020/03/31 م واس
بغداد 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس
مددت السلطات المختصة في إقليم كردستان حظر التجول في الإقليم إلى العاشر من شهر أبريل المقبل وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا .
وكان إقليم كردستان قد مدد في السابق حظر التجول مرتين ، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا .
من ناحية ثانية أمهل وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد اليوم مواطني الإقليم 72 ساعة ابتداًء من منتصف هذه الليلة.
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21:06ت م
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