بغداد 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسمددت السلطات المختصة في إقليم كردستان حظر التجول في الإقليم إلى العاشر من شهر أبريل المقبل وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا .وكان إقليم كردستان قد مدد في السابق حظر التجول مرتين ، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا .من ناحية ثانية أمهل وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد اليوم مواطني الإقليم 72 ساعة ابتداًء من منتصف هذه الليلة.// انتهى //21:06ت م0198