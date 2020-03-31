رام الله 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأكدت الحكومة الفلسطينية بعدم وجود أي إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة، مبينة أن 522 عينة قيد الفحص في المختبر المركزي بمدينة رام الله، وفي مختبر بيت لحم، وستعلن نتائجها حال ظهورها.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ، خلال الإيجاز المسائي حول فيروس "كورونا"، اليوم أنه تم أخذ عينات للفحص من جميع العائدين من الأردن، وهم الآن موجودون في الاستراحة على معبر الكرامة، وستظهر نتائجها خلال ساعات، ومن تثبت إصابته سيحول إلى مراكز الحجر الصحي إما في أريحا أو كل في محافظته، وغير المصاب يحول للحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مشيرا إلى أن العينات أخذت بسلاسة ولا يوجد أعراض على العائدين.//انتهى//21:13ت م0199