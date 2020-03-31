الرباط 7 شعبان 1441 ه موافق 31 مارس 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 602 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 36 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة اليوم.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 176 حالة، متبوعة بمراكش ب 107 حالة، ثم الرباط وفاس ب 105 حالات لكل منهما.وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 24 حالة، وتم أيضا استبعاد 2298 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.//انتهى//21:37ت م0208