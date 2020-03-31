القاهرة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 54 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و5 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم. وأشار المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا. وقال إن ال 54 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وأن حالات الوفاة الخمسة من المصريين، منهم حالتين توفيتا قبل وصولهما إلى المستشفى.وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.وفي ذات السياق استعرضت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، اليوم، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن.وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه بالمقارنة بالوضع الوبائي في مصر فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات، بينما بلغت نسبة الوفيات 0.4 حالة لكل مليون مواطن، مؤكدة أن ذلك المتوسط يدل على استقرار الوضع الوبائي في مصر حتى الآن.كما ناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، إتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان المصرية الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يسهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.//انتهى//22:00ت م0210