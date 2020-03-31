سكاكا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الجوف 7699 جولة ميدانية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالتنظيف والتطهير وتعقيم العربات إضافة إلى توفير المعقمات وارتداء الكمامات من قبل الباعة.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن أمانة منطقة الجوف وبلدياتها قامت منذ ظهور فيروس كورونا المستجد بوضع الخطط وتنفيذ التعليمات للحد من انتشاره باتباع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ 7699 جولة ميدانية لمراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة وبمشاركة 63 مراقبا صحيا وتطهير 689 من الشوارع والميادين والمضامير إضافة إلى غسيل وتطهير 17860 من الحاويات والآليات الخاصة، وبمتابعة 165 مراقبا صحيا ومشاركة 1298من العاملين بالنظافة و319 آليه من آليات النظافة والإصحاح البيئي.أكد الشرعان على استمرار الجولات يومياً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل في ظل الدعم الذي تتلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .ودعا الجميع إلى التقيد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للحاجة القصوى .// انتهى //22:32ت م0224