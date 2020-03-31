رفحاء 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس"ميدانياً التزام سكان محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بأمر منع التجول وخلو الطرقات والميادين بالمحافظة من المارة والمركبات خلال فترة المنع، إلا من استثني من أمر منع التجول ، ما يؤكد مدى التزام المواطنين والمقيمين بأمر المنع الذي يأتي في إطار الإجراءات والاحترازات الرامية للوقاية من فيروس كورونا.كما رصدت عدسة "واس" خلال الجولة الميدانية الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الذي يهدف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //22:35ت م0226