بغداد 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 694 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24.وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف ، والسليمانية وديالى, وأربيل وكركوك وذي قار وكربلاء.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 18 حالة شفاء تام, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة, يقابلها 50 حالة وفاة.// انتهى //22:47ت م0227