عام / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العراق إلى 694
الثلاثاء 1441/8/7 هـ الموافق 2020/03/31 م واس
بغداد 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 694 إصابة مؤكدة, بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24.
وتوزعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف ، والسليمانية وديالى, وأربيل وكركوك وذي قار وكربلاء.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وتسجيل 18 حالة شفاء تام, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170 حالة, يقابلها 50 حالة وفاة.
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22:47ت م
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