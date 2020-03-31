نجران 07 شعبان 1441هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأتاحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران فرصة تمديد الانسحاب الفصلي لجميع متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة حتى يوم السبت القادم الموافق 11 / 8 / 1441هـ.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، أن ذلك يأتي إنفاذاً لما تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من إجراءات تتناسب مع ما تتطلبه المرحلة الحالية، داعياً المتدربين والمتدربات إلى ضرورة الانتظام مع البدائل التدريبية في منصة "البلاك بورد" في المنشآت التدريبية كافة، مبيناً أنه في حال وجود استفسارات أو صعوبات فبإمكان كل متدرب ومتدربة طرح ذلك في الحساب الرسمي لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران والمنشآت التدريبية في تويتر، وسيتم التجاوب معه من قبل المختصين في الإدارة والمنشآت بشكل سريع وإلكتروني.وأكد آل جبار على جميع المتدربين والمتدربات عدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الاختبارات، وعليهم أخذ المعلومة من مصدرها، إذ إن المنشآت التدريبية بمنطقة نجران تعمل ضمن منظومة التعليم فيما يختص بالاختبارات، وفي حال تلقي الإدارة والمنشآت توجيهات من الإدارة العليا بخصوص ذلك فسيعلن عنه في حينه.//انتهى//22:49ت م0228