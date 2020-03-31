جيزان 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور أمره الكريم المتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به من المواطنين والمقيمين، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية .وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عالياً المتابعة والإشراف المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - على الإجراءات والتدابير المتبعة وإعطائه الأولية للإنسان والصحة العامة.وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان أن الأمر الملكي يدل على حرص المملكة على كل الموجودين على أراضيها، وأن شمول الأمر الملكي لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل الذين شملهم الأمر الملكي الكريم وإعفاءهم من العقوبات والمساءلة القانونية دليل على ما يتصف به قادة بلادنا العزيزة بتعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف.ودعا سموه في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والصحة والسلامة للجميع.// انتهى //23:01ت م0229