تبوك 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأكد مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري أن فرع الوزارة قام خلال الأسبوع المنصرم بأكثر من 549 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، في إطار حملته المتواصلة على المنشآت للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، وشملت البقالات والهايبر ماركت ومحال بيع الخضروات والفواكة ومحال بيع الدواجن واللحوم ومحال بيع الأسماك والمخابز ومحطات الوقود،كما باشرت فرق الرقابة 393 بلاغاً تنوعت مابين شكاوى من مغالاة في أسعار المنتجات وأنظمة الدفع الإلكتروني وعُمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.وأكد المهندس " الوباري " أن وتيرة العمل في منشآت المنطقة تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية ، مبيناً أنه يمكن للمستهلكين استخدام التطبيقات الإلكترونية للتوصيل خلال فترة الحد من التجول، وطلب كل مايحتاجونه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات، دون الاضطرار للذهاب للتسوق.وحث الوباري المواطنين والمقيمين كافة على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالاً لأوامر القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الفرع مستمر في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".من جهة أخرى رافق مراسلو وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم فرق الرقابة لفرع وزارة التجارة بتبوك في جولتها الميدانية على أسواق النفع العام حيث لوحظ توفر المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية والفواكه والخضار واللحوم والدواجن والمخبوزات بكميات وفيرة وأصناف متعددة، وسط انسيابية في حركة المتسوقين في معظم فترات التسوق ومرونة وحركة طبيعية اعتيادية من المواطنين والمقيمين خلال تزودهم بالسلع والاحتياجات الضرورية.وحرصت الأسواق والمراكز التجارية على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية وبكميات وفيرة وأصناف متعددة وجودة عالية وبأسعار مستقرة تناسب مختلف الشرائح ، وسط إجراءات رقابية من عدد من الجهات المختصة على مدار الساعة للحفاظ على سلامة الجميع.// انتهى //23:13ت م0231