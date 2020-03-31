ينبع 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستشهد المراكز والأسواق والمحال التجارية بمحافظة ينبع إقبالاً من شرائح المجتمع لشراء احتياجاتهم من الأغذية ومختلف المنتجات التي حرصت الأسواق على توفيرها بشكل يلبي حاجة المتسوقين وسط متابعة وجولات ميدانية تقوم بها فرق وزارة التجارة لمراقبة الأسعار وتوفير الاحتياجات كافة .ورصدت "واس" في جولتها اليوم العديد من المتسوقين في المراكز التجارية الكبرى بينبع البحر وينبع الصناعية حيث تستقبل مرتاديها بشكل يومي طوال النهار وسط إجراءات تنظيمية ووقائية ساعد على تطبيقها الوعي الكامل والممارسة الحضارية للمتسوقين والإسهام في نجاح الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المجتمع من فيروس كورونا .ونوه عدد من المتسوقين بوفرة الاحتياجات الغذائية والتموينية والاستهلاكية داخل المحلات وآكدوا أن جميع الأغذية والفواكه والخضار والتموينات متوفرة بشكل كبير ويأتي ذلك -بفضل الله- ثم حرص الحكومة الرشيدة على عدم تأثر الحياة الاجتماعية للمواطن والمقيم في بلادنا من تداعيات هذا الوباء ، مشيدين بالإجراءات المتخذة داخل الأسواق حفاظا على الصحة العامة لأفراد المجتمع كافة في ظل الإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة فيروس كورونا .// انتهى //23:18ت م0232