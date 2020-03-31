تبوك 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة كافة لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ودورهم في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وحماية أهله .ونوه سمو الأمير فهد بن سلطان بما تحظى به القطاعات الأمنية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإشراف دقيق وعمل دؤوب من سمو وزير الداخلية.وطلب سمو الأمير فهد بن سلطان من مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن ، نقل تحياته وتقديره وشكره لرجال الأمن كافة على مايقومون به من أعمال جليلة بالمنطقة لأمن وسلامة بلادهم ومجتمعهم.بدوره عبر مدير شرطة المنطقة عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته الدقيقة وتوجيهاته السديدة التي تحفزهم دائماً لتقديم المزيد من العطاء لخدمة الدين والوطن.// انتهى //23:19ت م0233