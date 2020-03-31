نجران 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأقامت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، ثالث دوراتها التدريبية المجتمعية عن بُعد بعنوان "فن التعامل مع الآخرين".وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الآخرين من خلال تزويدهم بأهم المفاهيم المرتبطة بفنون التعامل مع الآخرين، والعمل على رفع كفاءتهم وفعاليتهم في مجال الاتصال والتعامل مع الآخرين من خلال التمارين العملية التطبيقية التي تصقل مهاراتهم وتنميها.وتناولت الدورة التعريف بأساليب التعامل مع الطباع، والدوافع التي تحرك المسلم إلى حسن التعامل، والقواعد الثابتة في التعامل، وكذلك كيفية كسب الآخرين، والأدوات الأساسية للاستماع الفعّال.//انتهى//23:24ت م0235