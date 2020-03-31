جيزان 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واساتخذت المسالخ التابعة لأمانة منطقة جازان والبلديات الفرعية بمحافظات المنطقة، حزمة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والعمل بالتدابير الوقائية والاحترازية كافة، التي تشمل استخدام المُعقمات وارتداء القفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية لطاقم العمل، وتطبيق لائحة الكشف والفحص البيطري تعزيزاً للصحة العامة وضماناً لسلامة المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وعززت أمانة جازان والبلديات التابعة لها بمحافظات المنطقة تطبيق الاحترازات من خلال إلزام العمالة في المسالخ كافة بارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم أيديهم قبل استلام الذبائح وتسليمها للعميل وإجراء عمليات الكشف الطبي البيطري قبل وبعد الذبح .وأوضح وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم خياط أن الأمانة كثفت أعمالها لتنظيف تلك المسالخ ورشها بالمواد المطهرة من خلال فرق متخصصة، وتعقيم وتنظيف الحاويات لضمان عدم إسهامها في نقل العدوى، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين وفق توجيهات وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى.// انتهى //23:30ت م0236