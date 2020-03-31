القاهرة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات ما قامت به ميلشيا الحوثي الإرهابية من استهداف للأحياء السكنية بالرياض وجازان بصواريخ باليستية، مؤكداً تضامن الجامعة العربية مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي اتخذتها للرد علىهذا التصعيد الخطير.وقال أبوالغيط في بيان اليوم، إن التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى هذه الميلشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مُشترك يتمثل في وباء كورونا العالمي.وأعرب البيان عن ثقة الجامعة في قدرة المملكة على التصدي لهذه التهديدات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.//انتهى//23:38ت م0237