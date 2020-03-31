أكرا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الغانية اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 161، بعد تسجيل إصابات جديدة.وأكد بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة إلى حد الان، مشيرة إلى أن أغلب المصابين بالفيروس ينحدرون من دول أجنبية.وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إغلاق جميع حدودها لمنع انتشار الفيروس.// انتهى //23:45ت م0239