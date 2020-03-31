ينبع 07 شعبان 1441هـ الموافق 31مارس 2020م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية " واس " ميدانيا التزام سكان محافظة بدر بأمر منع التجول وخلو الطرقات والميادين بالمحافظة من المارة والمركبات خلال فترة المنع مما يؤكد مدى التزام المواطنين والمقيمين بأمر المنع الذي يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية للوقاية من فيروس كورونا .كما رصدت " واس " خلال الجولة الميدانية الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الجميع .// انتهى //23:58ت م0240