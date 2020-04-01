الرباط 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسسجلت المغرب مساء اليوم 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 617 حالة، فيما ظل العدد الإجمالي للوفيات مستقرا عند 36 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 24 حالة، وتم أيضا استبعاد 2462 حالة أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات متبوعة بمدن مراكش وفاس والرباط.//انتهى//00:49ت م0244