تونس 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس اليوم، إلى 394 شخصاً، بعد تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بهذا الوباء.وأفادت وزارة الصحة التونسية، أنه تم إجراء 442 تحليل اليوم، وان عدد المصابين وصل إلى 394 حالة مؤكدة من بين 4194 تحليلا جمليًا، توزعت على 22 محافظة.وأشارت الوزارة في بيانها، ان اغلب الاصابات سُجلت في العاصمة تونس بـ94 حالة، تلتها محافظة اريانة بـ56 حالة، ثم مدينة مدنين جنوب البلاد بـ 56 حالة.وقد وصل عدد الوفيات إلى 10 أشخاص منذ اجتياح هذا الفيروس للبلاد، كما تم اخضاع 18560 شخصا للحجر الصحي الذاتي 13725 منهم اتموا فترة المراقبة الصحية و 4935 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.وأوصت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس.// انتهى //01:00ت م0245