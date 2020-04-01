اقتصادي / غرفة جدة تنظم دورة تدريبية عن العمل عن بعد بمشاركة أكثر من 400 متدرب
الأربعاء 1441/8/8 هـ الموافق 2020/04/01 م واس
جدة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس
نظمت غرفة جدة اليوم دورة تدريبية عن العمل عن بعد بعنوان "طور شركتك وحولها أون لاين" , بمشاركة (450) متدرباً في مختلف ميادين العمل ، حيث تم التسجيل في الدور والتعامل مع محتواها عن بعد ضمن مبادرات غرفة جدة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره .
وعرفت الدورة التي قدمها المدرب المتخصص في الموارد البشرية إبراهيم البحراوي ، بالعمل عن بعد " أون لاين " وأهم أدواته ، والنصائح الموجهة لتحسين آداء هذا النوع من الأعمال التي تعد شريانها التقنية الإلكترونية إلى جانب كيفية متابعة وتقييم آداء الموظفين عن بعد .
وقدمت الدورة مجاناً ضمن مبادرة الغرفة " يداً بيد بإذن الله نعدّيها " عن طريق الرابط الإلكتروني ( ow.ly/4a2S30qskz4) ، حيث تعد أكبر دورة تدريبية من نوعها على مستوى الغرف السعودية ، عبر منصتها الإلكترونية الافتراضية ، التي دشنتها منذ عام ٢٠١٨م وتعمل على تقديم الدورات وورش العمل ذات القيمة المضافة على رفع قدرات الموارد البشرية في مختلف الأعمال .
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