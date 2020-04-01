جدة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس‏نظمت غرفة جدة اليوم دورة تدريبية عن العمل عن بعد ‏بعنوان "طور شركتك وحولها أون لاين" , بمشاركة (450) متدرباً في مختلف ميادين العمل ، حيث تم التسجيل في الدور والتعامل مع محتواها عن بعد ضمن مبادرات غرفة جدة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره .وعرفت الدورة التي قدمها المدرب المتخصص في الموارد البشرية إبراهيم البحراوي ، بالعمل عن بعد " أون لاين " وأهم أدواته ، والنصائح الموجهة لتحسين آداء هذا النوع من الأعمال التي تعد شريانها التقنية الإلكترونية إلى جانب كيفية متابعة وتقييم آداء الموظفين عن بعد .وقدمت الدورة مجاناً ضمن مبادرة الغرفة "‫ يداً بيد بإذن الله نعدّيها‬ " عن طريق الرابط الإلكتروني ( ow.ly/4a2S30qskz4) ، حيث تعد أكبر دورة تدريبية من نوعها على مستوى الغرف السعودية ، عبر منصتها الإلكترونية الافتراضية ، التي دشنتها منذ عام ٢٠١٨م وتعمل على تقديم الدورات وورش العمل ذات القيمة المضافة على رفع قدرات الموارد البشرية في مختلف الأعمال .// انتهى //01:09ت م0246