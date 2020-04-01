الأمم المتحدة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسدعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، إلى وقف فوري لإطلاق النار في البلاد، مؤكداً دعم المنظمة الأممية لشعب الصومال في مواجهة التحدي غير المسبوق لانتشار الوباء العالمي لفيروس كورونا.وقال سوان في بيان نشر مساء اليوم: إن أسرة الأمم المتحدة في الصومال تقف جنبًا إلى جنب مع شعب الصومال خلال فترة الاختبار هذه، مؤكداً مواصلة دعم جميع الجهود المبذولة لمعالجة الأثر الصحي والاقتصادي والاجتماعي الطويل الأجل لكوفيد 19.وأفاد المسؤول الأممي جيمس سوان أن الأمم المتحدة تناشد الجميع في الصومال بأن يتكاتفوا في مكافحة هذا الوباء، مؤكداً الحاجة إلى الاتحاد لمنع انتشار الفيروس، وإيلاء اهتمام خاص لأكثر الفئات ضعفاً في المجتمعات، بما في ذلك النازحون داخليا والعجزة والمسنون.وجدد سوان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي لوضع حد للعنف وانعدام الثقة والعداء، والتركيز على محاربة الفيروس، وليس بعضنا البعض.وأبان أن الأمم المتحدة وضعت إجراءات تشغيلية، طبية ودعما على نطاق المنظومة، كما قامت بإنشاء فرقة عمل لضمان استمرارية الأعمال.وفي ذات السياق أوضح الممثل القُطري لمنظمة الصحة العالمية في الصومال، الدكتور مأمون الرحمن مالك، أن المنظمة تعمل بشكل كبير مع السلطات الصحية الصومالية في بحث نتائج الحالات، وتتبع الاتصال، والاختبارات المعملية، والعزل وأنشطة الاحتواء بهدف قمع الفيروس وتأخير زيادة عدد المرضى.ومن جانبه أشار نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الصومال آدم عبد المولى، إلى أن الدعم القوي للصومال مستمر، وإن الوكالات الأممية لا تزال تعمل وتواصل تقديم المساعدة الحيوية لمن هم في أشد الحاجة إليها.ولفت النظر عبد المولى، إلى أن الأمم المتحدة ، ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لضمان حماية الشعب الصومالي، مع الحفاظ على أنشطتها المنتظمة لإنقاذ الأرواح التي تلبي احتياجات الصوماليين الأكثر ضعفاً.وبحسب البيان يخطط برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لتوزيع حصص غذائية لمدة شهرين تحسبًا لتدهور الوضع.ويواصل مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال تنفيذ ولايته المتمثلة في تقديم الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وكذلك عناصر قوات الأمن الصومالية المنخرطة في عمليات أمنية مشتركة مع أميسوم.وتدعم وكالات وبرامج الأمم المتحدة الأخرى تنفيذ خطة استجابة كوفيد-19 من خلال توفير الخبرة الفنية واللوجستيات للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الفيدرالية. ويتضمن الدعم تدريب العاملين الصحيين، وتوفير المعدات لمراكز العزل، بما في ذلك مجموعات الاختبار، ومعدات الحماية الشخصية وغيرها.// انتهى //01:10ت م0247