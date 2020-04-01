روما 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسسجلت إيطاليا 837 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) اليوم إلا أن انتشار الوباء يواصل التراجع.وأفادت النشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية الإيطالية أن حصيلة حالات الوفاة في إيطاليا ارتفعت إلى 12428، وهي أعلى حصيلة في العالم.ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات، ومن بينها حالات الشفاء والوفاة، إلى 105792، وهي زيادة بنسبة 4 بالمئة عن أمس الاثنين.// انتهى //02:01ت م0248