عام / إيطاليا تسجل 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 1441/8/8 هـ الموافق 2020/04/01 م واس
روما 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس
سجلت إيطاليا 837 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) اليوم إلا أن انتشار الوباء يواصل التراجع.
وأفادت النشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية الإيطالية أن حصيلة حالات الوفاة في إيطاليا ارتفعت إلى 12428، وهي أعلى حصيلة في العالم.
ووصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات، ومن بينها حالات الشفاء والوفاة، إلى 105792، وهي زيادة بنسبة 4 بالمئة عن أمس الاثنين.
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